Feira trouxe artesanato e gastronomia para a Praça da Matriz

Mais uma edição da Feira Mãos Criativas trouxe produtos artesanais e gastronomia para a Praça Joaquim Lourenço Correa, a Praça da Matriz.

Os expositores marcaram presença de 18 a 22 de dezembro, das 19 às 22h, ao lado dos enfeites e eventos natalinos, promovidos pelo projeto “Vila de Noel 2023- a Magia do Natal”.

A atividade contou com o apoio do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri e Projeto Caminhos do Tietê, além de parceria com o grupo de artesanato Fios de Afeto.

A feira ofereceu itens como biscuit, guardanapos bordados, canecas, acessórios infantis, bijuterias, mesas postas, crochê, MDF decorado, bordado livre, velas aromáticas, temperos naturais, especiarias, cachaças artesanais e trancistas.