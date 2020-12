Dupla de comediantes agita inauguração de nova farmácia

Dona Nica ao lado do jovem ator Lauan da Silva, agitou a inauguração, posou para fotos e deu autógrafos aos fãs baririenses – Foto: Divulgação

Vovó Delazir e Maria Luíza, famosas pelas postagens nas redes sociais, se encontraram com Dona Nica e Lauan – Foto: Divulgação

Dia 12, sábado, os comediantes Priscilla Menucci e Luan Guilherme da Silva agitaram a inauguração da loja 2 da Drogaria Ultra Popular, em Bariri.

A atriz/humorista foi muito assediada pelo público e contou com o talento do jovem ator itajuense que, na ocasião, estava vestido de palhaço.

A anã, que mede 91cm, é sucesso por onde passa pois além do Programa “A Praça É Nossa’’, participou da novela “Cúmplices de um Resgate”, no SBT, com a personagem Alegra, esposa do sapateiro Nico. Atualmente faz parte do elenco no Programa “Os Malucos’’.

Além de ator, Lauan da Silva é produtor de Dona Nica e é responsável pelos shows e pela vida artística de Priscilla Menucci.

Em Itaju, Lauan é professor de Arte na EE Prof. Erasto Castanho de Andrade Itaju. É fundador e responsável pelo Circo da Vila, montando todos os espetáculos. Segundo ele, devido à pandemia de Covid-19, as apresentações circenses foram canceladas, mas o grupo já está com novas apresentações agendadas no ano de 2021.

Carinho com fãs

Através das redes sociais Lauan mantém página com mais de 13 mil seguidores, com stories e posts diários e animados. Eles contam com a participação da Vovó Delazir, 70 anos, que faz umas receitas maravilhosas, e também de Maria Luiza, 14 anos, que tem síndrome de Down e talento nato para danças e brincadeiras.

Elas são fãs de Dona Nica e durante os três dias em que a comediante ficou em Itaju, fez questão de conhecer e interagir com Delazir e Maria Luiza. Realizaram uma janta alegre e animada, e claro, postaram tudo na página do Facebook.

No domingo, 13, após a inauguração, Dona Nica almoçou com a família do produtor e, na sequência, recebeu os fãs para autógrafos e fotos.

“Minha palavra é gratidão. Agradeço muito ao meus amigos, familiares, seguidores e principalmente Dona Nica. Em tempos difíceis que estamos vivendo, a alegria tem que ser prioridade em nossa vida”, finaliza o jovem ator.