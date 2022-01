Duo Fer & Ju lança a canção “Mapa Astral”

Seguindo o estilo romântico e alto astral, o duo Fer & Ju lança o single “Mapa Astral” em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 28, pela Tratore. Confira: https://tratore.ffm.to/mapaastral

Com o cantar leve, as vozes de Fer & Ju formam uma melodia doce e harmoniosa. A canção fala sobre encontrar a sua alma gêmea, aquela metade que completa.

A letra brinca com os signos e ascendente, formando um perfeito “Mapa Astral”, título da faixa. A sonoridade é romântica, típica da dupla formada no início de 2020 na cidade de Toledo, interior do Paraná.

Apesar pouco tempo trabalhando juntos, a dupla tem uma longa carreira musical. Fer, por exemplo, é cantor, compositor, multi-instrumentista e tem formação em licenciatura em Música. Além de cantar e compor também, Ju foi um dos destaques do quadro “Jovens Talentos”, no programa Raul Gil (SBT).

Com o isolamento social, provocado pela pandemia, o casal resolveu se unir em mais uma paixão: a música. Iniciaram fazendo releituras românticas de hits nacionais e internacionais. A música autoral apareceu logo na sequência.

A química foi imediata e rendeu bons resultados na internet. Em poucos meses, a nova conta no Instagram, @ferejuoficial, bateu a marca de 115 mil seguidores; no Tik Tok, são mais de 121 mil.

O single “Mapa Astral” vem após o lançamento de “Feito Brasa”. Confira todas as canções no duo nas plataformas digitais. (Fonte: thiago@amaisassessoria.com.br)