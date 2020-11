D’Maori lança videoclipe de “London Baby”

Single autoral conta com a participação do DJ tricampeão mundial Erick Jay e do rapper Colmeia – Divulgação

A banda D’Maori lançou o videoclipe de “London Baby” nesta quinta-feira, 5. É a primeira faixa autoral do trio formado pelos baririenses Renan Rodrigues (vocal e guitarra), João Pedro Dias (baixo e vocal) e Renato Coletta (bateria e vocal).

A concepção do single surgiu quando Renato visitou Londres pela primeira vez. “Eu voltei da Inglaterra com o refrão (que dá nome a faixa) na cabeça. Mostrei para a galera e juntos criamos a música”, explica.

Para completar, a banda convidou o único DJ sul-americano com três títulos mundiais, Erick Jay, que contribuiu com scratches e colagens. E, também, o rapper Colmeia, responsável pelas rimas com várias referências e curiosidades da terra da rainha.

“London Baby” é a primeira amostra do EP “Efeito Veloz” que será lançado no próximo ano, com seis faixas autorais. O clipe foi gravado em São Paulo, explorando os principais pontos turísticos da cidade como, por exemplo, a Av. Paulista, o Beco do Batman e as estações de metrô. A produção é de Damata Records.

O resultado do trabalho deu origem a um videoclipe pulsante, característica marcante das grandes cidades como São Paulo e, claro, a capital inglesa.

D’Maori roda o estado de São Paulo desde 2011, com um repertório recheado de influências do Rock, Reggae, Ska e atualidades. Após quase dez anos de estrada, o trio começa a beber de novas fontes e experimentar o autoral, sem deixar para trás as influências e principais artistas que trouxeram a banda até aqui.

Fonte: A+ Assessoria