Daísa Munhoz e Manu Saggioro gravam Projeto DAMA em São Paulo

A gravação do audiovisual ocorreu por meio do Edital Proac Expresso de 2020; o álbum deve ser lançado em janeiro de 2022 – Divulgação

As cantoras Daísa Munhoz, de Bariri, e Manu Saggioro, de Bauru, realizaram a gravação de um DVD cujo o áudio será aproveitado para lançamento do primeiro álbum em todas as plataformas de streaming.

A gravação do audiovisual ocorreu por meio do Edital Proac Expresso de 2020. Com a pandemia, elas mudaram o cronograma que previa essa gravação para abril deste ano para meado de outubro.

Daísa Munhoz e Manu Saggioro têm trabalhado desde 2014 com cantos sagrados de diferentes culturas. Entre canções autorais, releituras, músicas de domínio público, cantadas em português, inglês, espanhol e sânscrito, o projeto vem cumprindo seu propósito de usar a música como elemento sutil de harmonização.

A força, a beleza e o timbre de suas vozes juntas têm impactado pessoas em vários cantos do Brasil e do mundo.

Daísa e Manu são conhecidas no cenário da música no interior paulista principalmente por seus trabalhos autorais, solos e tributos dentro da MPB e do rock. Nos duetos com a banda Soulspell, na canção “Jurema” e “Olufe mi Leti” do último álbum de Déa Trancoso, nos círculos xamânicos e em meditações, a dupla potencializa sua arte.

As cantoras têm seus discos, videoclipes e atuam em carreiras independentes há mais de vinte anos, no entanto, ainda não lançaram nenhum material com o projeto DAMA.

Elas se apresentam mensalmente nas meditações abertas do Espaço Gaia, na cidade de Bauru, e já passaram por algumas cidades e países levando essa proposta musical: Ribeirão Preto, Jaú , Rio Bonito (RJ), Brasília (DF), Alto Paraíso de Goiás (GO), Pirenópolis (GO), Albarracín (Espanha), Ronda (Espanha), Faro (Portugal), Horsham (Inglaterra) e Vaxjo (Suécia).

A previsão para o lançamento do álbum é janeiro de 2022. Já o audiovisual (DVD) tem exclusividade da Secretaria de Cultura do Estado e fica a critério do órgão o lançamento do show online na plataforma #CulturaEmCasa no próximo ano.

Daísa e Manu divulgarão os lançamentos em suas redes sociais. Fiquem atentos em suas contas do instagram: https://www.instagram.com/daisa_munhoz/ e https://www.instagram.com/manu_saggioro/?hl=pt-br

Fonte: Assessoria de Imprensa

Músicos de primeira

Além de Daísa e Manu, o projeto conta com mais cinco músicos bastante conhecidos no cenário da música popular brasileira.

Webster Santos é multi-instrumentista, produtor, arranjador nos últimos 20 anos trabalhou com nomes como Zélia Duncan, Elza Soares, Chico Buarque, Zizi Possi, Leila Pinheiro, Belchior, Daniela Mercury, Ceumar, Zeca Baleiro entre outros.

André Magalhães é músico, baterista, percussionista, produtor musical e cultural, pesquisador de cultura tradicional. Integrante do grupo “A Barca”, foi produtor musical no projeto “Turista Aprendiz” viajou o Brasil registrando manifestações populares e recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco (IPHAN) por serviços prestados ao patrimônio cultural Brasileiro.

Guilherme Ribeiro é pianista, acordeonista, compositor e arranjador, atuou ao lado de Dominguinhos, João Donato, Mariana Aydar, Céu, Luiz Tatit, O Teatro Mágico, Zizi Possi, Virgínia Rosa, dentre outros. Tocou em festivais internacionais como Montreal Jazz Festival no Canadá, NorthSea Jazz Festival na Holanda, JVC Jazz Festival na França, etc.

Vana Bock participou como violoncelista de gravações de CDs de importantes nomes da MPB, como Dori Caymi, Renato Braz e Celso Viáfora. É violoncelista da Orquestra Sinfônica da USP desde 1998.

Vanille Goovaerts é violinista francesa, se formou em 2017 no Conservatório de Jazz de Chambery. Seu interesse pela rabeca a levou diversas vezes ao Nordeste brasileiro, onde vem se desenvolvendo, inicialmente com o mestre Luiz Paixão e a partir daí com outros músicos rabequeiros.