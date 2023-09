Curta produzido na Apae é selecionado para mais um festival

O curta-metragem “O Mundo de Diego”, produzido junto aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae), é selecionado para o Festival Internacional de Cinema e Educação (EducAção).

A animação tem direção de Ricardo Rodrigues e é produzido pela Bela Balela O EducAção acontece entre os dias 20 e 22 de setembro em Curitiba.

Segundo os organizadores, o festival visa estimular a produção e a circulação de produções em ambiente escolar, discutir e refletir sobre a preservação da memória histórica e do audiovisual.

“O Mundo de Diego” Retrata a jornada inspiradora de Diego, um menino cego de seis anos, em busca da felicidade e independência.

O projeto foi desenvolvido integralmente na Apae de Bariri, envolvendo os atendidos em todas as etapas do processo, desde a criação do roteiro até a elaboração dos figurinos, sob a orientação do arte-educador e diretor Ricardo Rodrigues.

Em seu histórico, a obra já possui a seleção para o 1º Festival Internacional de Cinema e Educação e para a 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, além de ter sido premiada no “16º Festival Curta Taquary” com “Direção de arte” e “Figurino”.

