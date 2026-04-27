Cultura: Vem aí a quarta edição da Feira Amor de Mãe

Dias 8 e 9 de maio, véspera do Dia das Mães, será realizada a 4ª Feira Amor de Mãe, das 19h às 22h, na Praça Joaquim Lourenço Correa, conhecida como Praça da Matriz de Bariri.
Segundo os organizadores, será um espaço dedicado à economia criativa, onde o talento do artista e artesão baririense ganha destaque.
Dezenas de expositores vão exibir e comercializar produtos de artesanato, gastronomia e culinária, moda, artes e muito mais.
No palco montado na praça, artistas locais vão se revezar em apresentações musicais: Abraão Garcia, João Paulo & Rafael e Ana Costa.
O evento resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri (Setor de Cultura) e APPA (Associação Paulista Amigos da Arte).
Venha prestigiar os artistas e fortalecer a cultura de Bariri!