Cultura: Thiago Paleari lança documentário “De Bariri Pra Rússia”

O assessor de imprensa e produtor cultural, Thiago Paleari, deixou a pacata Bariri, interior de São Paulo, para ir acompanhar o DJ cinco vezes campeão mundial, Erick Jay, no Festival de Cultura Urbana Kardo, realizado em agosto de 2023.

A saga de sair de uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes para ir para o maior país do mundo, em um período de sérios conflitos com a Ucrânia, para assessorar um dos DJs mais importantes do mundo será contada através do documentário “De Bariri Pra Rússia”, que será exibido na terça-feira, dia 3, às 19h, no Cine Belluzzo.

Produzido pela Planta Filmes, o curta-metragem mostra todas as dificuldades, os bastidores e as situações inusitadas da viagem, que passou por Dubai e Moscou até chegar em Stavropol, cidade russa que sediou o Festival.

Na ocasião, Erick Jay foi convidado para ser o jurado do campeonato de DJs e ministrar uma masterclass no evento. O Festival Internacional Kardo ocorre anualmente na Rússia, reunindo os melhores artistas e atletas de atividades urbanas como, por exemplo, skate, parkour, break, grafitti, Bike BMX e, claro, o DJ.

Dentro deste contexto, Thiago Paleari auxilia na parte burocrática, tradução, logística, produção e em toda a comunicação.

À frente de uma agência de comunicação há mais de dez anos, Thiago Paleari atende o DJ Erick Jay desde 2016, quando o artista se tornou o primeiro sul-americano a ganhar o DMC World, a Copa do Mundo dos DJs, realizada anualmente em Londres.

De lá pra cá, a dupla já promoveu eventos e ações nos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e, mais recentemente, na Rússia, história esta que será contada no documentário e, após a première, estará disponível no Youtube. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo.