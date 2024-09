Cultura: Setor de Cultura divulga projetos selecionados pela Lei Aldir Blanc

O Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri divulgou a lista de projetos contemplados pela Lei Complementar 14.399/2022 – Aldir Blanc (PNAB).

A seleção ocorreu no dia 10 de Setembro, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, com a participação dos pareceristas José Vinagre e Paulo Rogério Pereira. (Fonte: Assessoria de Comunicação)