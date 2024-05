Cultura: Sábado tem Feira Mãos Criativas especial do Dia das Mães

Neste sábado (11), a Associação Fios de Afeto realiza edição da Feira Mãos Criativas, especial do Dia das Mães (12 de maio).

O evento ocorre na Praça Joaquim Lourenço Correa – a Praça da Matriz – das 8h da manhã até as 15h.

Serão expostos para venda produtos de 20 expositores e artesãos do ramo de bordado, costura, feltro, macramê, biscuit, flores em EVA, bolsas, peças em madeira e saboaria. Haverá ainda venda de produtos gastronômicos, cachaças artesanais, doces e pães.

A feira vai contar ainda com show musical ao vivo com o artista Márcio Camargo.

SOS Rio Grande do Sul

Na Feira Mãos Criativas, especial do Dia das Mãos, a Associação Fios de Afeto firmou parceria com o Grupo Frisokar na campanha de doações em prol das vítimas da enchente que assola o Rio Grande do Suul.

Durante o evento, das 8h às 15h, haverá arrecadação de água, cestas básicas e ração de animais, que depois serão destinadas à região. Colabore.