Cultura: Sábado tem Encontro de Bandas na Praça da Matriz

Neste sábado (29), será realizado Encontro de Bandas Marciais de Bariri, na Praça Joaquim Lourenço Correa, conhecida como Praça da Matriz.

O evento ocorre a partir das 20h e integra a programação oficial em comemoração aos 134 anos de aniversário de emancipação política do município.

De acordo com a equipe do Setor de Cultura, estão previstas seis apresentações: Bandas Marciais de Bocaina; Dois Córregos; Boa Esperança do Sul; e Bariri, além das Fanfarras Interescolar de Ipaussu (Faipa) e Emef Profª Ângela Maria Prearo Fortunato de Bariri.

O início das apresentações será pelo lado do Bradesco, cruzando o calçadão, e terminando até o lado do Banco do Brasil.

Para melhor organização do evento, algumas vias públicas serão interditadas, próximas à Praça da Matriz: a Rua José Bonifácio, a partir das 18h. Após às 19h30, a Avenida XV de Novembro (a partir da esquina do Bar do Miguel); Rua Floriano Peixoto (da esquina da Baripel); Rua Sete de Setembro e Claudionor Barbieri (esquina banheiro público); e a Tenente Pelicioti na altura da antiga Delegacia.