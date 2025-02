Cultura: Quilombo oferece aulas gratuitas de Break, Street Dance e Hip-Hop

A Associação Cultural Quilombo de Bariri oferece oficinas de Break, Street Dance e Hip-Hop com o professor Jhonatan Ferreira dos Santos, conhecido como Jholl.

As aulas são gratuitas e serão ministradas na sede social do Lions Clube de Bariri, a partir do dia 15 de fevereiro, sábado, às 9h.

As aulas têm como objetivo principal transmitir valores e energia da cultura hip-hop, ao mesmo tempo em que incentivam o desenvolvimento técnico e a criatividade dos participantes.

Professor de Educação Física e dançarino, Jholl tem 17 anos de experiência em hip-hop, break dance e coreografia e é presença constante em eventos culturais da região.

Segundo ele, a paixão pela dança transformou sua vida. Tudo começou durante uma apresentação de um grupo de hip-hop em sua escola. O encanto pela arte o motivou a buscar mais informações sobre o universo da dança.

Descobriu o campeonato mundial de break dance, o famoso Red Bull BC One, que reúne os melhores dançarinos do mundo para competir em uma celebração de força, flexibilidade e criatividade.

Jhonatan desenvolveu um estilo próprio que une coreografia em grupo e movimentos dinâmicos do break dance. Para ele, a dança é uma forma de expressão e transformação social.

Mais informações na Associação Cultural Quilombo de Bariri (14) 99103 3227.