Cultura: Pontos MIS realiza sessão gratuita do filme ‘Economia Circular’

A Prefeitura de Bariri e o programa estadual Pontos MIS realizarão nesta quarta-feira (13) sessão de cinema do filme “Economia Circular”. A exibição ocorrerá às 8h30, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, situado à Avenida José Jorge Resegue, 687.

A obra é um documentário brasileiro, de 52 minutos de duração, dirigido por Fabricio Gallinucci, Cadu Machado e Fabiana Maciel.

O filme retrata como, pela ótica da economia circular, o lixo é um “erro de design”, algo criado pelo homem e que não existe na natureza. Por isso, é tão importante reavaliar nossas relações e redesenhar produtos e serviços. É possível que cada indivíduo transforme sua maneira de pensar e de agir coletivamente?

O Pontos MIS, responsável pela exibição, é um programa de formação e difusão cultural em todo o Estado de São Paulo. As cidades parceiras, como é o caso de Bariri, recebem programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)