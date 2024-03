Cultura: Novos integrantes do Conselho de Política Cultural tomam posse

Serão empossados os novos integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural. Eles foram eleitos no final do mês de janeiro, para mandato de dois anos (biênio 2024/2026).

A solenidade ocorre dia 7 de março (quinta-feira), a partir das 19h, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava.

Conselho Municipal de Política Cultural tem funções consultivas e deliberativas sobre ações da administração municipal no setor cultural.

Sua atribuição é propor e fiscalizar ações e políticas para o desenvolvimento da cultura, visando a preservação do interesse público.

O conselho promove e incentiva estudos, eventos, atividades permanentes e pesquisas na área da cultura, colaborando na formulação das diretrizes da política cultural.