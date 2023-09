CULTURA: Marcos Araguari publica livro sobre a história das polícias

O delegado de Polícia Civil Marcos Araguari de Abreu está publicando livro de sua autoria, com o título “Da Intendência às Polícias, Genealogia do modelo policial brasileiro”. A obra é da Paco Editorial e tem prefácio do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro.

As polícias constituem um dos assuntos mais complexos que se inserem no paradigma burocrático do Estado brasileiro. Historicamente entendidos como entidades destinadas ao controle social e à imposição da força do Estado sobre os cidadãos, de modo a encarnar o monopólio do ente estatal sobre a violência, os organismos policiais incorporam na complexidade de seu trabalho cotidiano uma herança organizacional que remonta aos anos de 1808 e 1809, quando foram originariamente instituídas por D. João VI a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil e a Divisão Militar da Guarda Real.

No livro, o leitor irá se deparar com uma detalhada análise da genealogia das instituições policiais no Brasil e das mais recentes tentativas de reformulação constitucional do modelo policial brasileiro.

O presidente da Câmara de Bariri, Airton Luís Pegoraro (MDB) é autor do projeto de decreto 04/2023, que concedeu Medalha 16 de Junho a Marcos Araguari, nascido em Bariri e que atua em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. A sessão para concessão da honraria será marcada pelo Legislativo.

Ele é filho de José Napoleão Modesto de Abreu (falecido) e da professora Luzia Cavalheiro de Abreu. É casado com a professora Milene Montemezzo Frade de Abreu e pai da garotinha Ágata.

É formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco – USP. Foi delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado do Paraná. Chefiou a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu de março de 2009 a março 2015.

Integrou o Núcleo Regional de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no Ministério Público do Estado do Paraná, de março 2015 a setembro de 2019.

Em 2019, foi nomeado para o cargo de Corregedor-Geral do Depen, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro.

Atualmente está designado para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Foz do Iguaçu.