Cultura: João Paulo & Rafael e Presépio Vivo encerram Natal na Praça

Nesta segunda-feira (23), termina a programação Natal Luz Esperança 2024 de Bariri, na Praça da Matriz, às 20h, com a apresentação da dupla João Paulo & Rafael e do Presépio Vivo. O Bom Velhinho também marca presença na Casinha do Papai Noel.

A programação especial para o Natal de 2024 foi coordenada pelo Setor de Cultura, em parceria com o grupo “Amigos pela Cultura”, composto por empresários locais.

Durante show ao vivo, a dupla João Paulo & Rafael apresenta a música autoral “Passe Livre”, que integra clipe gravado no Dr Sound Studio, em Bariri, sob a produção musical de Marco Lambert, através da lei de incentivo cultural Paulo Gustavo.

Eles começaram em 2021 e logo caíram na graça do público. Atualmente, realizam – em média – 15 shows mensais por todo o interior de São Paulo.

O grupo Presépio Vivo se apresenta pela segunda vez este ano na programação de Natal. Sexta-feira (20), a atração foi suspensa devido à chuva. Sob a direção do professor e coreógrafo, Márcio Antonio Pereira, o espetáculo surgiu no ano de 2009, com intuito de alegrar as noites natalinas de Bariri. Este ano completa 15 anos de existência. Hoje o Presépio Vivo é formado por 40 integrantes.

A Casinha do Papai Noel também foi montada e decorada pelo professor e coreógrafo Marcio Pereira, com a colaboração de integrantes do corpo coreográfico da Banda Marcial. Durante a programação, algumas personalidades baririenses se vestem de Papai Noel para receber os pedidos de Natal, distribuir balas e alegrar a criançada que visita a praça.