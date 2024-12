Cultura: Hoje começa Casinha do Papai Noel na Praça da Matriz

Nesta quarta-feira (11), tem início a presença da Casinha do Papai Noel na Praça da Matriz. O Bom Velhinho permanece no local, diariamente, até o dia 23 de dezembro (exceto sábados e domingos), das 19h30 às 22h.

O evento integra a programação Natal Luz Esperança 2024 de Bariri, que acompanha a data em que o comércio central já estará aberto até as 22h.

As atrações foram desenvolvidas pelo Setor Municipal de Cultura em parceria com a entidade Amigos pela Cultura.

Em especial, a Casinha do Papai Noel foi montada e decorada pelo professor e coreógrafo Marcio Pereira, com a colaboração de integrantes do corpo coreográfico da Banda Marcial Giuliano Gallo.

Durante esse período, algumas personalidades baririenses vão se vestir de Papai Noel para receber os pedidos de Natal, distribuir balas e alegrar a criançada que visita a praça.