Cultura: Grupo Fios de Afeto comemora resultado da Feira do Artesão

Sábado passado (13), o grupo de artesanato Fios de Afeto realizou a 2ª Feira do Artesão, na Praça da Matriz, a partir das 19h.

Através das redes sociais, os organizadores comemoraram o resultado da ação, que reuniu bom público e contribuiu para a divulgação dos trabalhos e iniciativas.

A ideia, inclusive, é intensificar a agenda de eventos, através da criação da Associação Fios de Afeto (AFA).

A feira foi realizada com recursos da lei de incentivo cultural Paulo Gustavo e com o apoio do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri.

Cerca de 20 expositoras e artesãs participaram da feira, com bordado, costura, feltro, macramê, biscuit, flores em EVA, bolsas, peças em madeira e saboaria.

Houve oferta de produtos gastronômicos, cachaças artesanais, doces e pães. Todas as peças puderam ser adquiridas no local.

O evento contou também com oficinas de artesanato e música ao vivo com a banda Acústico 101. Houve praça de alimentação com a venda de espetinhos e bebidas.

O grupo agradeceu a colaboração da imprensa local, Ativaz Produções, Setor de Cultura e Prefeitura de Bariri.