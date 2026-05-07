Cultura: Feira Amor de Mãe agita Praça da Matriz

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Neste sábado (9), véspera do Dia das Mães, tem continuidade a 4ª Feira Amor de Mãe, das 19h às 22h, na Praça da Matriz de Bariri. O evento teve início na noite de sexta-feira (8).

Segundo os organizadores, o espaço é dedicado à economia criativa, onde o talento do artista e artesão baririense ganha destaque.

Dezenas de expositores exibem e comercializam produtos de artesanato, gastronomia e culinária, moda, artes e muito mais.

No palco montado na praça, artistas locais estão se revezando em apresentações musicais: Abraão Garcia, João Paulo & Rafael e Ana Costa.

O evento resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri (Setor de Cultura) e APPA (Associação Paulista Amigos da Arte).