Cultura: Equipe de Muay Thai faz exame de graduação na Quilombo

Sexta-feira (14), a equipe de Muay Thai realizou exame de graduação com alunos da Associação Cultural Quilombo de Bariri.

A ação resulta de parceria entre a Quilombo e a equipe EFG Muay Thai MMA Bariri, do lutador

O exame consiste em uma avaliação do conhecimento teórico, técnico e prático do praticante desta arte marcial. Os alunos que passaram na prova foram graduados para a prática de Muay Thai.

O sistema de graduação segue o da International Federation of MUAY THAI (IFMA), juntamente com World Boxing Council Muay Thai do Brasil (WBC Muay Thai).