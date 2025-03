Cultura: Em abril tem Noite de Porções em prol da Creche Madre Leônia

No dia 11 de abril, sexta-feira, será realizada a 1ª Noite das Porções, em prol da Creche Madre Leônia. O evento será no Mundo dos Sonhos, a partir das 19h30.

O ingresso tem valor de R$ 60, com direito a consumir à vontade o cardápio formado por porções quentes (mini salgadinhos, mini pasteizinhos, batata frita, iscas de frango) e tábuas de frios (salame, azeitona, presunto, muçarela, queijo prato, lombo).

A Noite das Porções vai contar com duas atrações musicais: a cantora Soraia Sadi e a dupla Bianca & Reginaldo.

As adesões já estão sendo vendidas pela Creche Madre Leônia e pela equipe do Buffet Segredos da Mesa. Mais informações através do WhatsApp (14) 99769-1304.