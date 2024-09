Cultura: EducArte oferece cursos culturais e artísticos gratuitos

A Associação EducArte está com inscrições abertas para cursos gratuitos em diversas áreas, como artes visuais, artesanato, tecnologia e dança.

A sede da EducArte fica no prédio do antigo Tiro de Guerra, localizado à Rua José Bonifácio, no Jardim Umuarama. O atendimento é das 13h às 18h.

De acordo com a equipe, os cursos disponíveis em 2024 são balé infantil, influencer digital, amarrio, jardinagem, artes manuais infantis, pintura para idosos e artes visuais.

Para 2025, estão previstos os cursos de dança de salão, robótica, teatro, circo, videomaker, alongamento e artesanato em geral.

A EducArte é uma entidade sociocultural sem fins lucrativos, criada em 2019 e oficializada em 2021, por um grupo de artesãs, educadores, artistas e voluntários.

Segundo o grupo, o objetivo é capacitar crianças, jovens e adultos com habilidades artísticas e socioeducativas, ajudando na geração de renda e na divulgação da cultura local.