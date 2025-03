Cultura: EducArte leva aulas de improvisação teatral para escolas de Bariri

A EducArte está promovendo uma ação especial de divulgação do projeto “Artes Cênicas em Movimento”, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no município de Bariri. O projeto visa fomentar a formação em artes cênicas na cidade, oferecendo gratuitamente balé, dança de salão, teatro e circo para crianças e adultos.

Como parte dessa iniciativa, o professor Júlio Campagnolo, da Cia 3ª Lei e docente do Senac Jaú, levará aulas de improvisação teatral para estudantes das escolas Julieta, Eurico e Coeba, proporcionando aos alunos um primeiro contato com as artes cênicas. De forma dinâmica e interativa, os estudantes poderão experimentar técnicas teatrais de maneira leve e divertida, despertando a criatividade e incentivando a expressão artística.

“Queremos que as crianças e jovens de Bariri sintam o teatro como algo acessível, divertido e transformador. Essas aulas de improvisação são só o começo de um caminho incrível para quem deseja explorar sua criatividade e se conectar com a arte”, destaca Noemi Rodrigues, presidente da EducArte.

O projeto “Artes Cênicas em Movimento” representa uma grande oportunidade para a população de Bariri explorar novas formas de expressão artística. Com aulas gratuitas para crianças e adultos, a iniciativa reforça o compromisso da EducArte em democratizar o acesso à cultura e incentivar a formação artística no município.

Mais informações sobre inscrições e atividades podem ser adquiridas pelo telefone (14) 99922-1945 ou na sede da EducArte: Rua José Bonifácio, 150, Jardim Umuarama.