Cultura: Curtas-metragens de stop motion estreiam no Cine Belluzzo

Na terça-feira (28), às 19h, o Cine Belluzzo de Bariri será o palco da estreia de dois curtas-metragens em stop motion, com entrada gratuita e aberta ao público. Também haverá exibição franca no Cinema Municipal Claudomiro Cellulare, de Jaú. Nos demais locais a exibição é mais voltada para o público interno.

As obras, que abordam temas de inclusão, amizade e superação, são frutos de uma colaboração inspiradora entre a Bela Balela, sob a direção de Ricardo Rodrigues, e a Ativaz Produções.

Bolinha de Gude foi inteiramente produzido nas oficinas da Apae de Bariri, proporcionando aos participantes uma experiência prática e educativa. Já Três Marias – Catador de Aranhas foi realizado no estúdio da Bela Balela, em Jaú, com a contrapartida das oficinas na Apae, enriquecendo tanto o ambiente educacional quanto o profissional dos envolvidos.

Os filmes também terão exibições em mais cinco cidades do interior paulista: Jaú, Boraceia, Bauru, Pederneiras e Brotas. Esta turnê representa uma oportunidade para o público da região experimentar obras cinematográficas que desafiam preconceitos e promovem valores universais de empatia e solidariedade.

Estes projetos receberam apoio do Programa Nacional de Incentivo à Cultura (Pronac) e contaram com o patrocínio das empresas FK Grupo e Toffano, reforçando o compromisso com a arte e a educação.

Sobre os Filmes

“Bolinha de Gude” se passa nos anos 70 e conta a história de Diego, um garoto que lidera um grupo de crianças em uma partida de bolinhas de gude. A chegada de Mauri, um menino com paralisia cerebral, desafia as percepções do grupo sobre habilidade e inclusão, culminando em uma lição de humildade e amizade. Trailer disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nsdFSbzYT6E

Já em “Três Marias – Catador de Aranhas”, ambientado na mesma época, segue Hugo, um garoto autista, e sua amiga Eva em aventuras pela vila rural onde vivem. Através de sua amizade com o Sr. Vitor, um idoso estigmatizado pela comunidade, eles exploram temas de coragem, aceitação e a beleza das diferenças. Confira o trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XJnXRAhdhMQ (Texto: Mauê Duarte, da Ativaz Produções)

Confira a programação de exibição dos curtas

Jaú

Data: 27/5

Horário: 15h

Local: APAE – R. Santa Luzia, 340 – Jardim São Francisco

Data: 6/6

Horário: 19h

Local: Cinema Municipal ‘Claudomiro Cellulare’ – Rua Paissandu, 444

Bariri

Data: 28/5

Horário: 9h e 13h30

Local: APAE – Av. Vice-Pref. Sérgio Forcin – Jardim Santa Rosa

Data: 28/5

Horário: 19h

Local: Cine Belluzo – Avenida João Lemos, 578 – Centro

Bauru

Data: 29/5

Horário: 13h30

Local: Associação Comunitária Caná – R. Paulo Kinoshita, 4-40 – Parque Paulista

Brotas

Data: 3/6

Horário: 8h30 e 13h45

Local: Centro Cultural – Av. Mario Pinoti, 584 – Centro

Boraceia

Data: 6/6

Horário: 10h

Local: Centro Cultural “Nê Pereira” – R. Sete de Maio, 210

Pederneiras

Data: 10/6

Horários: 9h e 14h

Local: APAE – Av. Nossa Sra. Aparecida, 1375 – Jd Aparecida