Cultura: Centro Cultural Mário Fava sedia exposição de stop motion

O Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mario Fava sedia exposição interativa de stop motion, na semana de 21 a 25 de outubro, mais os dias 29 e 30.

O projeto intitulado “A Magia do Stop Motion” convida o público a mergulhar no universo do stop motion, uma técnica que anima objetos por meio de fotografias sequenciais.

Com entrada gratuita, a exposição oferece atividades lúdicas e educativas, ocorrendo sempre no horário das 10h às 16h.

A iniciativa é da Ativaz Produções e o projeto foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo em Bariri. Durante o evento, turmas de escolas locais vão visitar o local, proporcionando aos alunos oportunidade de aprendizado e interação com o mundo do cinema de animação.

A mostra conta com mais de 20 cenários e bonecos de filmes premiados da produtora jauense Bela Balela, todos dirigidos por Ricardo Rodrigues.

Os visitantes têm a chance de explorar práticas de criação em stop motion, modelagem de bonecos, direção audiovisual e dublagem. Cenários e bonecos dos filmes “Zinho, o Filhote” e “3 Marias – Catador de Aranhas” servirão de pano de fundo para essa imersão cinematográfica.

No dia 30 de outubro, para encerrar o evento, serão realizadas duas sessões gratuitas dos filmes “O Mundo de Diego” e “Zinho, o Filhote” às 9h30 e às 13h30.

Todas as exibições contam com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição, Libras e legendas, assegurando a inclusão de participantes com deficiência. (Fonte: Ativaz Produções)