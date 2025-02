Cultura: ‘Carnaval no Lago 2025’ tem primeiro dia no domingo

A Prefeitura de Bariri, por meio do Setor Municipal de Cultura, promoverá no domingo (23) o primeiro dia do “Carnaval no Lago 2025”.

O evento será realizado no parquinho do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, a partir das 14h.

Nesse dia a apresentação musical ficará por conta da dupla João Paulo & Rafael.

No dia 2 de março (domingo de carnaval) a festa será comandada pelo DJ Júlio, que tocará brasilidades e músicas de carnaval. As duas atrações são vinculadas a leis de incentivo à cultura.

Nas duas datas haverá também apresentação da bateria da Associação Cultural Quilombo de Bariri.

O carnaval neste ano é mais voltado para crianças e para as famílias. A festa contará brinquedos infláveis e pintura de rosto para a garotada, além de banheiros químicos.

Entidades filantrópicas de Bariri comercialização comes e bebes na praça de alimentação montada no local.

Diferentemente de anos anteriores, não haverá eventos no período noturno e nem fechamento de vias públicas.

O principal motivo para o menor gasto com a festa do momo é que a Prefeitura de Bariri trabalha na organização das finanças no início deste ano.