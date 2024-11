Cultura: Bariri recebe ação cultural GIRO PRO no Centro Mário Fava

Dia 19 de novembro, terça-feira, o Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava recebe o GIRO PRO, uma iniciativa do programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura.

O programa – promovido pelo governo de São Paulo, através Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas – é voltado à qualificação de profissionais e ao incentivo à inovação no setor cultural e criativo da região.

O evento ocorre a partir das 19h e está sendo realizado em parceria com o Setor de Cultura de Bariri. É aberto ao público e o lançamento será marcado por um seminário conduzido por equipe responsável pela ação, que é gerenciada pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

GIRO PRO

O GIRO PRO é uma ação estratégica do CULTSP PRO para garantir que a qualificação profissional chegue, de forma gratuita, a todas as regiões administrativas de São Paulo e se constitui como um espaço de diálogo e troca, reunindo artistas e representantes locais em uma roda de conversa que promove a reflexão sobre o fazer artístico na cidade.

Esse encontro visa não apenas o intercâmbio de ideias, mas também a criação de pontes entre diferentes perspectivas e experiências culturais, fortalecendo as relações entre a comunidade artística e as esferas institucionais.

CULTSP PRO

O CULTSP PRO foi lançado em outubro e é composto por seis escolas temáticas, cada uma com foco em diferentes áreas da cultura e da economia criativa, além de um programa especial de qualificação em teatro e dança.

As escolas estão voltadas para a formação em áreas como performance artística (dança, teatro musical, circo, ópera, música), gestão e preservação de patrimônio cultural, produção audiovisual, criação de games e novas mídias, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e artesanato.

As ações do CULTSP PRO acontecem em uma ampla rede de espaços físicos no interior e na capital paulista, graças a parcerias com prefeituras, universidades, empresas e equipamentos culturais.

(Fonte: imprensaculturasp@sp.gov.br)