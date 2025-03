Cultura: Bariri realiza 1ª Feira Regional Fios de Afeto

Sábado (15), a partir das 19h, na Praça da Matriz, Bariri vai sediar a 1ª Feira Regional Fios de Afeto, com a presença de artesãos de toda a região.

De acordo com integrantes da Associação Fios de Afeto, o evento conta com o apoio do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri e do grupo Caminhos do Tietê.

Já confirmaram participação artesãos das cidades de Pederneiras, Itapuí, Boraceia, Itaju e Bocaina.

De Bariri, devem marcar presença expositores e artesãos do ramo de bordado, costura, feltro, macramê, biscuit, flores em EVA, bolsas, peças em madeira e saboaria. Todos os itens podem ser adquiridos no local.

Haverá ainda venda de produtos gastronômicos, cachaças artesanais, doces e pães.

A realização da 1ª Feira regional está sob coordenação da Associação @fiosdeafetobariri