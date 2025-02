Cultura: Bariri participa de encontro do programa Pontos MIS

Dia 21 de fevereiro, Bariri marcou presença no encontro estadual do programa Pontos MIS, realizado em São Paulo. O município foi representado pela chefe do Setor de Cultura, Raica Spedo.

O encontro reuniu representantes municipais para debater e fortalecer a cultura e o audiovisual no Estado de São Paulo. Muitos conheceram o projeto que existe há mais de uma década, levando filmes, oficinas, exposições e atividades para todas as regiões do Estado.

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural em todo o Estado de São Paulo. As cidades parceiras recebem programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.

Segundo Raica, o encontro foi uma oportunidade para troca de experiências, capacitação e fortalecimento das políticas culturais locais.

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e com o apoio do ProAC. (Fonte: Equipe do Setor de Cultura)