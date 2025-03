Cultura: Associação Quilombo reinaugura sede sexta-feira (14)

Nesta sexta-feira (14), a Associação Cultural Quilombo de Bariri reinaugura sede própria, com solenidade a partir das 19h. O imóvel está localizado à Avenida Claudionor Barbieri, 1.426.

De acordo com o presidente da Quilombo, Edcarlos Pereira dos Santos, o ato traz novidades como a aprovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que permite a realização de eventos no local, com até 250 pessoas. É a primeira vez que a Quilombo obtém essa aprovação.

Será inaugurada a cozinha, com novos equipamentos, que permitiram, inclusive, a confecção de todos os itens do coquetel que será servido durante a inauguração.

Ainda segundo Edcarlos, a sede vem sendo utilizada em sua totalidade, até a parte dos fundos, com programas, oficinas e reuniões.

Recentemente, a Quilombo recebeu recursos da deputada estadual Thainara Farias (PT) para desenvolvimento do projeto Letramento Racial.

Durante a inauguração, a associação vai lançar a realização de Feira Afro, na Praça da Juventude Prof. Claudinei Assad e no Centro Social Urbano (CSU), que deve durar três dias.