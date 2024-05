Cultura: Arraiá do Lar Vicentino tem cardápio típico e música ao vivo

No dia 20 de julho, sábado, a partir das 16h, o Lar Vicentino de Bariri realiza a segunda edição do Arraiá Beneficente, com cardápio típico e música ao vivo.

A festança será realizada no salão de festas da entidade e a entrada é um produto de limpeza.

A equipe do Lar Vicentino já elabora o cardápio com frango frito, pastel, cachorro quente, batata frita, além das barracas de milho verde, doces caseiros e bebidas em geral.

Outra atração à parte são as bebidas quentes como achocolatado, quentão e vinho.

O arraiá ainda vai ter tudo que uma boa festa julina pede como quadrilha e barracas de brincadeiras para a garotada.

A música ao vivo fica a cargo da dupla baririense Ricardo & Milton Jr., com o melhor do sertanejo.

Toda a arrecadação será destinada à entidade para manutenção dos relevantes serviços prestados.