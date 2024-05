Cultura: Apae de Bariri se classifica para etapa estadual do Festival Nossa Arte

Dia 30 de abril, terça-feira, foi realizada etapa regional do 16º Festival Nossa Arte, na cidade de Jaú, com a participação de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) das cidades de Jaú, Pederneiras, Itapuí, Torrinha e Bariri.

O festival foi promovido pelo Conselho Médio Tietê, junto à Apae de Jaú e à coordenadora regional de Artes, Cecília Ultramare.

O festival tem como objetivo promover a arte através de apresentações e exposições em diversos espetáculos artísticos. A ideia é despertar o gosto pelas atividades artísticas com fins socioculturais e profissionais, como também incluir e integrar os talentosos artistas das Apaes.

Através de critérios estabelecidos em regulamento oficial, os jurados escolheram os vencedores nos gêneros artes visuais; artes musicais; dança e teatro.

A Apae de Bariri concorreu no gênero música, com a Banda Harmonia Show; e na categoria arte visual, com o curta-metragem “O Mundo de Diego”.

Os baririenses conquistaram o primeiro lugar e a Apae local se classificou para participação na etapa estadual do festival, que será realizada em agosto, em São José do Rio Preto.

A diretoria agradece aos jurados, a todos os envolvidos e aos artistas da Apae de Bariri, por tanta dedicação e carisma. (Fonte: Equipe da Apae)