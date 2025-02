Cultura: “Aliens de Ciranda do Sul” de Ricardo Rodrigues é selecionado para Festival de Berlim

O filme “Aliens de Ciranda do Sul”, novo projeto do diretor Ricardo Rodrigues, foi selecionado pela Missão Internacional Creative SP no Festival de Cinema Berlinale, em Berlim, 2025 também com aprovação da Ancine.

É o segundo projeto de Rodrigues com indicação recente. O longa “Criolando o Anjo das Flores” foi aprovado pela Ancine e selecionado pela Missão Internacional Creative SP para pitching no Ventana Sur, 2024 – o maior festival da América Latina

Criado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pela InvestSP (agência de promoção de investimentos do Governo de SP, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico), o CreativeSP tem como objetivos promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural paulista.

O 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim, geralmente chamado de Berlinale,, ocorre entre os dias 13 e 23 de fevereiro.

Ricardo Rodrigues, diretor da Bela Balela Produtora de Jaú, tem trajetória consolidada no cinema de animação stop motion do interior paulista e vem ampliando seus horizontes em busca de co-produções internacionais para longa-metragem.

Com diversos curtas selecionados em mais de 20 festivais nacionais e internacionais – tendo conquistado três importantes prêmios na categoria stop motion – Ricardo Rodrigues dá mais um passo rumo à produção de longa-metragem.

Seu trabalho, que une criatividade, economia cultural e desenvolvimento regional, atrai investimentos por meio da economia criativa, gerando impacto significativo para Jaú e toda a região. (Fonte: JauClick)