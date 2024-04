Cultura: 2ª Feira do Artesão é remarcada para dia 13 de abril

No próximo sábado, 13 de abril, ocorre a a segunda edição da Feira do Artesão, promovida pelo grupo de artesanato Fios de Afeto, na Praça da Matriz.

Antes agendada para dia 23 de março, a feira precisou ser adiada devido às chuvas. O evento está sendo promovido com recursos da lei de incentivo cultural Paulo Gustavo e com o apoio do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri.

O projeto idealizado pelo grupo Fios de Afeto conta com 20 expositoras e artesãs do ramo de bordado, costura, feltro, macramê, biscuit, flores em EVA, bolsas, peças em madeira e saboaria.

Há ainda oferta de produtos gastronômicos, cachaças artesanais, doces e pães. Todas as peças estarão à venda e podem ser adquiridas no local.

O evento conta ainda com oficinas de artesanato, música ao vivo com a banda Acústico 101. Também está prevista praça de alimentação com a venda de espetinhos e bebidas.