Coral Em Canto retoma atividades após pandemia

O Coral Municipal Em Canto retoma as atividades após dois anos de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Nesta nova fase, os ensaios estão sendo realizados na Emef Profª Rosa Benatti, às segundas-feiras, a partir das 19h30.

O Coral Em Canto foi criado em 1996. Esta primeira formação se estendeu por 9 anos, até 2004. Vale ressaltar que, desde a sua formação até os dias atuais, o coral sempre esteve sob regência da professora de música Magali Gutierrez e com a participação do músico/tecladista José Salvador Regina (Doi).

A participação no coral está aberta a todos os cantores em potencial. Homens e mulheres interessados podem entrar em contato com a regente Magali, se possível, no horário de ensaio.

Sempre muito ativo, o coral participou de eventos dentro e fora do município. Ao longo dos anos, o número de integrantes variou de 30 a 50 pessoas. O coral ficou inativo de 2004 a 2019, quando as atividades foram retomadas e o grupo voltou à ativa.

Como todos os segmentos, devido à pandemia de Covid-19, o Em Canto precisou parar novamente. Agora está retornando com o apoio da Prefeitura de Bariri e ligado diretamente à Diretoria de Educação e Cultura.

O coral tem pouco tempo de retorno aos ensaios, mas já assumiu um compromisso de apresentação na comemoração dos 20 anos da Academia Baririense de Letras e Artes (Abla), que deve ocorrer no mês de junho.