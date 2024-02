Cultura: Clube do Livro se reúne para análise de dois livros

Nesta sexta-feira (1º de março), o Clube do Livro Café com Leitura se reúne a partir das 19h, na sede da Associação Cultural Quilombo.

O encontro literário tem por objetivo a análise de dois livros: o clássico “Meu Pé de Laranja Lima”, de José Mauro de Vasconcelos; e o grafic novel “Maus”, de Art Spiegelman.

O evento mensal do Clube do Livro é aberto ao público em geral.

As obras

O Meu Pé de Laranja Lima é um romance infantojuvenil, escrito por José Mauro de Vasconcelos e publicado em 1968. Foi traduzido para 52 línguas e publicado em 19 países, adotado em escolas e adaptado para o cinema, televisão e teatro.

Maus: a história de um sobrevivente é um graphic novel do cartunista norte-americano Art Spiegelman, serializado de 1980 a 1991. O quadrinho retrata Spiegelman entrevistando seu pai acerca das experiências deste enquanto um judeu polonês e sobrevivente do Holocausto.