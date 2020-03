Candeia TV inicia série na internet com artista locais

A Candeia TV inicia amanhã, 7, a veiculação de série ‘Bariri: A Criativa do Vale’, que mostra artistas locais. O material entra no ar às 9h, nas páginas do Facebook e Youtube do Jornal Candeia.

A produção é derivada do documentário ‘Arte dos Desvalidos’, dirigido pelo cineasta Ricardo Rodrigues.

O primeiro programa retrata a história e composições do artista de hip hop Colmeia. Ao longo do ano, outros gêneros musicais serão mostrado, em episódios mensais.

O link para assistir os vídeos é facebook.com/JornalCandeia/videos

