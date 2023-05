Candeia é o jornal oficial do Bariri Rodeio Show

No dia 17 de junho (sábado) serão realizadas as semifinais e finais do rodeio. A apresentação dessa noite fica por conta da dupla Edson e Hudson.

Nessa noite os portões do Faridão estarão abertos ao público, com entrada sendo um quilo de alimento não perecível.

No dia 16 de junho (sexta-feira e feriado municipal) os organizadores marcaram show com a dupla Guilherme e Benuto.

O Candeia é mais uma vez o jornal oficial do Bariri Rodeio Show e vai realizar cobertura completa do evento, em parceria com Sistema Belluzzo. Serão realizados sorteios de brindes e ingressos para os leitores e internautas, com varias surpresas. Fique ligado!