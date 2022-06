Bariri: Show da Banda Marcial marca o Jubileu de Prata do corpo coreográfico

Neste sábado, 25, a partir das 20h, na Praça da Matriz, a Banda Marcial Municipal Alexandre Giuliano Gallo apresenta o show de Jubileu de Prata, para comemorar os 25 anos de criação do corpo coreográfico da agremiação.

Sob a coordenação do coreógrafo Marcio Antonio Pereira desde 1997, o corpo coreográfico de Bariri é conhecido e reconhecido no universo das bandas marciais. O grupo já conquistou 18 títulos estaduais e 12 campeonatos nacionais, em diversos estados como Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Para comemorar o jubileu, além do corpo coreográfico, a Banda Marcial vai se apresentar com o corpo musical, regido pelo maestro Jefferson Carulo dos Santos.

Os dois dirigentes prepararam apresentação especial, com repertório de músicas novas e tradicionais, além de novidades na evolução e na coreografia.