Bariri: Setor de Cultura inscreve para Oficina Cine Celular

O Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, em parceria com o Pontos MIS, está com inscrições abertas para Oficina Cine Celular, que ocorre dia 19 de março, quarta-feira, às 8h30, no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava.

A oficina terá como foco o aprendizado de conteúdos teóricos e práticos sobre linguagem e estética cinematográfica, buscando capacitar os participantes por meio de uma visão crítica e emancipatória do fazer artístico.

“Com a oficina, os participantes terão autonomia na produção e realização de pequenas obras audiovisuais, usando um aparelho de celular para captar e editar os filme”, esclarece a chefe do Setor de Cultura, Raica Spedo.

Ao final do curso serão exibidos e debatidos os filmes realizados, “fortalecendo o olhar de cada um sobre as obras que realizaram em grupo”, adianta Raica.

O oficineiro será Diaulas Ullysses. Ele é cineasta, vídeomaker, roteirista, radialista, cineclubista, produtor, professor de audiovisual e pesquisador independente de cinema e vídeo.

Podem participar da Oficina Cine Celular pessoas com idade a partir de 14 anos. As inscrições podem ser feitas no Setor de Cultura de Bariri. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)