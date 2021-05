Bariri realiza primeira semana virtual de artesanato

As oficinas online serão ministradas por nomes do artesanato de Bariri, sempre das 15 às 16h e transmitidas na página do Facebook da prefeitura de Bariri – Divulgação

De 10 a 14 de maio, a Diretoria Municipal de Educação, Cultura e Esporte realiza a 1ª Semana de Artesanato, de forma virtual. As oficinas ocorrem das 15 às 16h, e serão transmitidas na página oficial da prefeitura municipal de Bariri pelo Facebook.

É um evento gratuito e 100% online. As inscrições para participação nas oficinas devem ser realizadas através do site https://forms.gle/qet5uViHSe8BnQkX7.

Segundo os organizadores, o objetivo é a valorização dos ofícios artesanais baririenses e o incentivo à retomada e solidificação da cena cultural do município.

As aulas online serão ministradas por nomes do artesanato de Bariri, como Vera Diman (ensinando técnicas em MDF), Maria Da Daldato (Amarrio), Paula Marassati (Costura Criativa), Vilma Procópio (Pintura de Tecido) e Glaucia Vanessa (Amigurumi).

Será uma oficina com uma técnica diferente por dia, com duração de 60 minutos cada, totalizando 5 dias de atividades.

Também será disponibilizada apostila com moldes e materiais necessários para confeccionar os produtos ensinados nas aulas pelas artesãs.

A apresentação e a mediação das oficinas ficarão por conta de Raica Patrícia Spedo, responsável pelo Setor de Cultura: “O projeto permite o acesso às artes tradicionais artesanais de município, estimulando a economia criativa”, ela ressalta.

Raica afirma que Bariri está sendo pioneira em fomentar a cultura local artesanal, utilizando a inovação tecnológica da transmissão online. “O formato ajuda ultrapassar barreiras geográficas e alcançar um número ilimitado de beneficiários neste projeto”, ressalta.

A ação cultural será captada e transmitida pela produtora Bela Balela, do cineasta Ricardo Rodrigues e ainda conta com o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural de Bariri.

Para participar é só preencher a ficha de inscrição com os dados de contato, para receber a apostila e as notificações do evento: https://forms.gle/qet5uViHSe8BnQkX7.

Maiores informações, através do telefone (14) 3662-5344