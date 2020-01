Bariri realiza inscrições para projetos culturais

A Prefeitura de Bariri realiza até o dia 12 de fevereiro, quarta-feira, inscrições para o projeto “Bariri: Criativa do Vale do Tietê”, promovido através do Programa de Ação Cultural (ProAc), do governo do Estado.

Serão selecionados 11 projetos culturais que devem ser executados no âmbito municipal. Entre as modalidades estão espetáculos no coreto, em praças públicas, ações literárias, blocos de carnaval, projetos audiovisuais, festejos tradicionais, cultura de rua, artesanato e cultura tradicional.

Os projetos serão agraciados com um auxílio pecuniário para a execução dos mesmos, podendo chegar até R$ 16 mil. Os valores dos prêmios não trarão ônus ao município, já que são recursos específicos previstos no ProAC.

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas desde que atendam aos requisitos estabelecidos no Edital, mediante entrega presencial de envelopes no Setor de Licitações no período das inscrições.

O julgamento dos projetos está previsto para o dia 13 de fevereiro por uma comissão a ser designada. O Edital está disponível na íntegra para consulta pública no endereço www.bariri.sp.gov.br/portal/editais/1.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Prefeitura de Bariri