BARIRI: Quarta-feira tem exibição do filme Um Broto Legal

Nesta quarta-feira (20), o projeto cultural Pontos MIS traz para Bariri o filme Um Broto Legal, que será exibido no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava. O evento resulta de parceria entre o Setor de Cultura e a Secretaria de Cultura.

As sessões ocorrem às 8h e às 13h, são gratuitas e abertas ao público, com classificação indicativa de 12 anos. O filme tem 94 minutos de duração e foi lançado em 2022.

O filme é uma produção brasileira, de direção de Luiz Alberto Pereira. A trama conta a história da famosa cantora brasileira Celly Campello, de sucessos como “Banho de Lua” e “Estúpido Cupido”, e de seu irmão, Tony Campello. Eles se apaixonam pelo rock. O ritmo era praticamente novo para o grade público, mas os dois lutam para fazer uma carreira na música, desbravando um campo totalmente novo.