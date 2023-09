BARIRI: “O Mundo de Diego” é premiado no EducAção de Curitiba

O curta-metragem de stop motion “O Mundo De Diego” foi premiado na categoria melhor animação no 1º Festival Internacional de Cinema e Educação, realizado entre os dias 20 e 22 de setembro, em Curitiba.

A obra foi produzida pela Bela Balela, sob direção do produtor Ricardo Rodrigues e gestão executiva da Ativaz Produções.

O projeto foi desenvolvido integralmente na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae), envolvendo os atendidos em todas as etapas do processo, desde a criação do roteiro até a elaboração dos figurinos.

O curta tem em seu histórico três prêmios, todos no 16º Festival Curta Taquary, nas categorias direção de artes, figurino e direção executivaFoi selecionado para a 21ª Mostra de Cinema Infantil Florianópolis e para o 3º Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte.

“O mundo de Diego” conta a história de menino cego que experimenta a vida por meio dos sentidos, ao lado do cachorro Bombinha. Ricardo Rodrigues se destaca em produções junto a crianças e adolescentes em situação de necessidades especiais e de vulnerabilidade social. Ele já aprovou mais de 1 milhão de reais em projetos culturais e realizou cerca de 20 projetos na cidade e região. Além disso, produziu 13 filmes autorais e 7 peças e esquetes teatrais em escolas e entidades sociais. (Fonte: Ativaz Produções)