BARIRI: Nesta quinta-feira tem cinema no Mário Fava

Nesta quinta-feira (14), haverá duas exibições do filme “Colegas” no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava. As sessões ocorrem às 8h e às 13h, com entrada gratuita e aberta à população.

O filme é uma produção brasileira, de direção e roteiro de Marcelo Galvão. “Colegas” conta a história de três amigos: Stallone, Aninha e Márcio, que viviam juntos em um instituto para pessoas com síndrome de Down.

Um dia, resolvem fugir do local onde moram para realizar seus sonhos, roubando o carro do jardineiro. Eles embarcam, então, em uma longa aventura.

A exibição do filme integra programação do “Pontos MIS”, do governo de São Paulo, em parceria com o Setor de Cultura de Bariri. (Fonte: Assessoria de Comunicação)