BARIRI: Marcelo Leite lança livro de poesia na Feira Nossa Casa

O professor Marcelo Leonardo da Silva Leite, 54 anos, faz lançamento e tarde de autógrafos de seu livro de poemas “Vida em Poesia”, impresso na Gráfica Ideal.

O evento ocorre durante a quinta edição da Feira A Casa é Nossa, que será realizada no dia 9 de dezembro, sábado, a partir das 18h, na Avenida Claudionor Barbieri, 1398.

A obra traz poesias nos três idiomas dominados pelo autor: português, inglês e italiano. Segundo Marcelo, o título do livro é significativo, uma vez que é uma espécie de autobiografia. “Cada poema tem um significado e retrata fase da minha vida”, comenta.

Os em italiano, por exemplo, são dedicados ao amor de sua vida, com quem se relacionou por muito tempo e que faleceu aos 32 anos de idade.

Inicialmente, Marcelo vai publicar 300 cópias do livro, no valor de R$ 15 cada exemplar. Segundo o autor, metade da renda obtida com a venda será revertida em prol da Casa Abrigo.

Superação

O lançamento do livro é mais uma etapa da história de superação de Marcelo Leite. Formado em Letras, ele atuou como professor de Inglês em escolas das redes municipal e estadual de Bariri, além de lecionar na Wizard.

Em 2012, já enfrentando os efeitos de uma neuro toxoplasmose, que lhe causa perda progressiva da visão, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que comprometeu o lado direito de seu corpo, inclusive a perda total da visão direita.

Hoje, mesmo perto de cegueira total (só distingue claro e escuro), Marcelo mantém vida independente. Mora sozinho, tem o hábito de leitura em Braile (frequenta ala especial com acervo em Braile, na Biblioteca Municipal) e produz contos e poemas.

Relata que para publicar o livro contou com o apoio do Fernando da Star Informática e da sobrinha Vitória, que digitaram os textos.

Suas produções podem ser conferidas no site www.recantodasletras.com.br, onde publica poemas, contos e artigos. Tem centenas de seguidores.

Depois das poesias, o próximo projeto é um livro de contos. Segundo ele, a maioria já está concluída. “Imagine a letra. Quase cego e a escrita com a mão esquerda – sou originalmente destro”, comenta bem humorado.

Feira Casa Nossa será em dezembro

A próxima edição da Feira de Artesanato e Gastronomia Casa é Nossa será no dia 9 de dezembro, sábado, a partir das 18h, na Avenida Claudionor Barbieri,1398.

A artesã Valéria Cristina Beltrami é a idealizadora do evento e recebe apoio de outros artesãos e empreendedores. A feira é realizada no quintal da casa da artesã, daí o nome “A Casa é Nossa”, também uma alusão à empresa que mantém em parceria com o marido, Tarcísio Manzutti.

Além de Marcelo, outros participantes, entre produtores de artesanato e gastronomia de Bariri e região, devem marcar presença.