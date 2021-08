Bariri: Influenciador digital ajuda ganhador de sorteio

Na quarta-feira, 4, o influenciador digital baririense Gabriel Ferrari realizou sorteio entre seus seguidores nas redes sociais. O prêmio, a ser escolhido pelo ganhador, seria um Apple iPhone 11 ou R$ 2 mil.

Para participar era preciso seguir etapas nas redes sociais de Gabriel e de parceiros. Após sorteio, realizado ao vivo pela internet, Rafael De Jesus Scudilio, de 17 anos, foi o ganhador.

Ajuda

Com a divulgação do resultado, Gabriel soube que Rafael é jogador de futebol, com atuações em clubes do Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, e que havia recebido proposta de uma equipe de Recife, porém não tinha condições de bancar a viagem.

Assim, o influenciador decidiu ajudá-lo. Além do prêmio de dois mil reais, Gabriel comprou a passagem de avião para Rafael, um par de chuteiras o levou pessoalmente até o aeroporto, em Guarulhos (SP), onde o jogador embarcou nesta quinta-feira, 12.