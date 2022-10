Bariri: Encontro de modão raiz será no dia 27 de novembro

No dia 27 de novembro, a partir das 10h, será realizado na Chácara do Fiorin o Encontro de Modão Sertanejo Raiz.

A realização é da chácara e do Programa No Limite do Rodeio, do locutor Betinho Canassa.

Duplas de Bariri e da região serão convidadas a apresentar seu trabalho. No evento musical será servido almoço, com destaque para o porco no rolete.

O encontro tem o apoio da Clube FM – 100,7 e do Jornal Candeia.