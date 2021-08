BARIRI: Cultura realiza oficina sobre elaboração de projetos

Divulgação

Dia 1º de setembro, quarta-feira, às 19h, o cineasta e produtor cultural, Ricardo Rodrigues, ministra oficina sobre Elaboração de Projetos, promovida pelo Conselho Municipal de Política Cultural, tendo em vista edital da Lei Aldir Blanc de Bariri.

O workshop ocorre no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, com protocolos de prevenção e combate à pandemia de Covid-19.

A oficina é dirigida aos interessados em obter incentivo financeiro, através da apresentação de projetos culturais.

O que é a Lei nº 14.017/2020

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) estabelece mecanismos e critérios para garantir apoio às trabalhadoras e trabalhadores da cultura e à manutenção de territórios/espaços culturais com atividades interrompidas por força da pandemia de Covid 19.

Os valores recebidos a título de subsídio mensal poderão ser utilizados para custear gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário, como gastos com equipe regular e despesas com aluguéis, impostos, taxas, licenças, tarifas de energia elétrica e de água, etc.