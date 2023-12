BARIRI: Cultura divulga programação da “Vila do Noel 2023”

As atividades vão ocorrer de 11 a 22 de dezembro, na Praça da Matriz (Imagens Divulgação)

O Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri divulgou a programação do projeto “Vila do Noel 2023 – A Magia do Natal”.

As atividades vão ocorrer de 11 a 22 de dezembro, na Praça Joaquim Lourenço Correa, a Praça da Matriz, sempre após às 20h.

Entre as atrações previstas estão a Casinha do Papai Noel; Presépio Vivo; Rapel do Papai Noel; e apresentação da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo. (Fonte: Assessoria de Comunicação)